Стрельба в школах США в 2018 году происходит в среднем раз в неделю

Инциденты с стрельбой в американских учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях государств Группы семи (G7).

Согласно данным CNN, всего таких происшествий в США в период с 1 января 2009 года по 21 мая 2018 года было 288, в Канаде и во Франции — по два, один в Германии. В Великобритании, Италии и Японии таких инцидентов зафиксировано не было. При этом в текущем году огонь в американских учебных заведениях в среднем открывали раз в неделю.

Последний подобный инцидент произошел в США 18 мая. 17-летний Димитриос Пагуртис открыл огонь в школе города Санта-Фе (штат Техас). По данным следствия, в учебном заведении сработала пожарная сигнализация, школьники вышли из кабинетов, после чего подросток начал стрельбу. Жертвами инцидента стали девять детей и один преподаватель.