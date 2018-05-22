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Стрельба в школах США в 2018 году происходит в среднем раз в неделю

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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
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Инциденты с стрельбой в американских учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях государств Группы семи (G7).

Согласно данным CNN, всего таких происшествий в США в период с 1 января 2009 года по 21 мая 2018 года было 288, в Канаде и во Франции — по два, один в Германии. В Великобритании, Италии и Японии таких инцидентов зафиксировано не было. При этом в текущем году огонь в американских учебных заведениях в среднем открывали раз в неделю.

Последний подобный инцидент произошел в США 18 мая. 17-летний Димитриос Пагуртис открыл огонь в школе города Санта-Фе (штат Техас). По данным следствия, в учебном заведении сработала пожарная сигнализация, школьники вышли из кабинетов, после чего подросток начал стрельбу. Жертвами инцидента стали девять детей и один преподаватель.

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