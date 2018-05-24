Стали известны подробности захвата семьи в заложники в Москве

Причиной конфликта в семье, членов которой в Москве захватил в заложники нетрезвый вооруженный мужчина, стал спор о продаже доли в квартире.

Как информирует телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал 112, заложников удерживает москвич по фамилии Боровой. Скандалы в семье стали возникать после того, как его сын продал долю в квартире другой семье.

Захватчик, вооруженный двумя карабинами «Сайга», насильно удерживает жену и ребенка в квартире на улице Мостовых. Один человек ранен выстрелом в живот. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить контакт с дебоширом и уговорить его отпустить заложников.

С места происшествия стали поступать первые кадры. На фото видно, что сотрудники полиции оцепили въезд во двор на улице Мостовых.