Бойцы Росгвардии в Туле спасли захваченную отцом в заложники девочку

Сотрудники Росгвардии освободили полуторагодовалую девочку, которую взял в заложники родной отец в селе Хрущево Ленинского района Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального округа войск Нацгвардии России.

По предварительным данным, ранее судимый 30-летний мужчина взял в заложники собственную дочь, угрожая девочке ножом, после ссоры с женой. Предположительно, он находился под действием наркотиков, пишет РЕН ТВ.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, полиции, СУ СК России и уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова.

Со злоумышленником попытались начать переговоры, однако результата достичь не удалось. Для освобождения ребенка было принято решение провести спецмероприятия.

В результате происшествия девочка не пострадала. Ее отец был ранен и обезврежен, сейчас он находится в больнице. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника».