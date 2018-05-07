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Боевики «Талибана» похитили семь граждан Индии в Афганистане

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Экстремисты взяли в плен семь инженеров из Индии в северной афганской провинции Баглан. Об этом пишет газета The Times of India.

По данным издания, инцидент произошел ранним утром 6 мая, когда сотрудники индийской компании KEC ехали на автофургоне. Группа вооруженных людей остановила транспортное средство и захватила инженеров, а также водителя — афганца.

Как сообщил губернатор провинции Абдулаи Немати, похитители принадлежат к числу боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Предположительно, пленных индийцев увезли в город Пули-Хумри. Министерство иностранных дел Индии контактирует с местными властями и устанавливает обстоятельства произошедшего.

В этот же день взрыв прогремел в мечети восточной афганской провинции Хост. В результате погибли 10 человек и около 30 пострадали.

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