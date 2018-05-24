Вооруженный мужчина взял в заложники семью на востоке Москвы

Мужчина, вооруженный двумя карабинами «Сайга», взял в заложники семью в квартире на улице Мостовых на востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на telegram-канал.

По информации журналистов, злоумышленник находится в нетрезвом состоянии. В заложниках находятся его жена и ребенок. Один человек ранен выстрелом в живот.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они пытаются установить контакт с вооруженным мужчиной.

Ранее 24 мая пенсионер из охотничьего ружья застрелил пять человек в якутском селе Булгунняхтах Хангаласского улуса. После убийства подозреваемый покончил с собой.