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Вооруженный мужчина взял в заложники семью на востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мужчина, вооруженный двумя карабинами «Сайга», взял в заложники семью в квартире на улице Мостовых на востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на telegram-канал. 

По информации журналистов, злоумышленник находится в нетрезвом состоянии. В заложниках находятся его жена и ребенок. Один человек ранен выстрелом в живот. 

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они пытаются установить контакт с вооруженным мужчиной. 

Ранее 24 мая пенсионер из охотничьего ружья застрелил пять человек в якутском селе Булгунняхтах Хангаласского улуса.  После убийства подозреваемый покончил с собой.

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