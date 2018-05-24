СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после захвата заложников и убийства мужчины в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Вооруженный двумя карабинами «Сайга» мужчина удерживал в заложниках семью из трех человек в доме на востоке Москвы. Позже стало известно, что он ранил одного из заложников, в результате чего тот скончался. Сотрудникам силовых структур удалось освободить женщину с ребенком.

Подозреваемый был доставлен в больницу. Сообщалось, что злоумышленник сдался сам.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Идет допрос очевидцев и свидетелей, отметили в ведомстве.