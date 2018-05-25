Захвативший заложников в Москве стал жертвой черных риелторов

Мужчина, удерживавший в квартире на востоке Москвы семью из трех человек, заявил в соцсетях, что якобы стал жертвой черных риелторов.

48-летний мужчина написал на своей странице в «Одноклассниках», что взял заложников, чтобы пообщаться с правоохранителями, так как они не смогли защитить его от черных риелторов.

Вечером 24 мая вооруженный двумя карабинами «Сайга» мужчина удерживал в заложниках семью из трех человек в доме на востоке Москвы. Позже стало известно, что он ранил одного из заложников, в результате чего тот скончался. Сотрудникам силовых структур удалось освободить женщину с ребенком. Подозреваемого доставили в больницу.