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Захвативший заложников в Москве стал жертвой черных риелторов

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Мужчина, удерживавший в квартире на востоке Москвы семью из трех человек, заявил в соцсетях, что якобы стал жертвой черных риелторов.

48-летний мужчина написал на своей странице в «Одноклассниках», что взял заложников, чтобы пообщаться с правоохранителями, так как они не смогли защитить его от черных риелторов.

Вечером 24 мая вооруженный двумя карабинами «Сайга» мужчина удерживал в заложниках семью из трех человек в доме на востоке Москвы. Позже стало известно, что он ранил одного из заложников, в результате чего тот скончался. Сотрудникам силовых структур удалось освободить женщину с ребенком. Подозреваемого доставили в больницу. 

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