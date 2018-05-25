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Появилось видео штурма квартиры с заложниками в Москве

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Фото: Youtube.com
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Главное управление Росгвардии по Москве опубликовало видео штурма квартиры в доме по улице Молостовых на востоке столицы, в которой вооруженный двумя карабинами «Сайга» мужчина на протяжении нескольких часов удерживал в заложниках семью из трех человек.

На кадрах видно, как силовики вскрывают дверь, после чего заходят внутрь помещения. В квартире царит полный беспорядок, на полу валяются обертки от еды, а посреди комнаты стоит ванна.

Во время штурма территория вокруг здания была оцеплена. Известно, что преступник ранил одного из заложников, в результате чего тот скончался. Оставшиеся в живых женщина с ребенком были освобождены. Позднее мужчина, виновный в данном преступлении, заявил в соцсетях, что якобы стал жертвой «черных риелторов» и таким образом хотел привлечь к себе внимание правоохранительных органов.

В настоящее время злоумышленник задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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