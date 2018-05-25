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Следов «черных риелторов» в сделке с жильем захватившего заложников в Москве не нашли

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Фото: ТАСС/Дмитрак Наталья
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Полиция не выявила следов участия «черных риелторов» в сделке по продаже квартиры, из-за которой, по сообщения СМИ, художник Александр Боровой в Москве захватил свою семью в заложники. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

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По его словам, захватчик ранее обращался в полицию с заявлением о том, что его доля в двухкомнатной квартире на улице Молостовых якобы была отчуждена «черными риелторами».

«Установлено, что указанная квартира принадлежала на праве общей долевой собственности в следующих долях: заявителю — одна третья доли и его бывшей жене — две третьих доли», — пояснил представитель правоохранительных органов.

Кроме того, сотрудники МВД выяснили, что 24 апреля сын заявителя по доверенности, полученной от матери, произвел отчуждение двух третьих доли квартиры в пользу семьи потерпевших. Сделка проводилась на основании договора купли-продажи. При этом в полицию поступали обращения о препятствии заявителя доступу новых владельцев в квартиру после их вселения.

Инцидент произошел вечером 24 мая в доме на улице Молостовых в восточной части Москвы. Андрей Боровой, вооруженный двумя карабинами «Сайга», насильно удерживал заложников в одной из квартир. При задержании злоумышленник нанес себе ранение, сейчас он находится в реанимации. Погиб мужчина-заложник, женщина с ребенком не пострадали.

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