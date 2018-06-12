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Неизвестный захватил заложников в Париже

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Неизвестный захватил двух заложников в Париже. Инцидент произошел в 10-м округе города. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на префектуру полиции.

На место происшествия выехали экстренные службы, проводится спецоперации. Зона оцеплена полицией. По данным France Bleu Paris, у злоумышленника возможно есть бомба и огнестрельное оружие.

В настоящий момент данный инцидент не рассматривается как террористический акт, сообщил телеканал BFMTV

23 марта  неизвестный захватил заложников в супермаркете в коммуне Треб (департамент Од). Им оказался 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим. 23 марта он напал автомобилиста, ранив его и убив пассажира, отобрал машину и напал на безоружных спецназовцев, возвращавшихся с пробежки. Затем Лакдим приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма террориста удалось ликвидировать.

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