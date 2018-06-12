Взятые в заложники в США четыре ребенка найдены мертвыми

Четверо детей, которых взял в заложники житель американского города Орландо (штат Флорида), обнаружены мертвыми.

Как сообщает издание Orlando Sentinel со ссылкой на полицию, погибшие дети были в возрасте от одного до 12 лет.

«Четыре ребенка были обнаружены мертвыми спустя почти сутки после захвата их в заложники в многоквартирном комплексе на западе Орландо», –– сообщил глава полиции Орландо Джон Майн.

11 июня стражи порядка прибыли на вызов в одну из квартир после сообщения о домашнем насилии. Во время задержания подозреваемый –– 35-летний Гэрри Линдси –– открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из сотрудников.

После этого мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми и удерживал их почти сутки.

По данным издания, после убийства детей Линдси покончил с собой.