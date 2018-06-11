Мужчина в США удерживает четырех детей в заложниках уже более 12 часов

Четверо детей удерживаются в заложниках мужчиной уже более 12 часов во флоридском городе Орландо (США), сообщает местная полиция в понедельник, 11 июня.

«Мы призываем его освободить детей невредимыми и помочь нам привести ситуацию к безопасному и мирному решению», — цитирует сообщение ТАСС.

Сам инцидент произошел после семейной ссоры, когда мужчина открыл огонь по прибывшим на вызов полицейским и одного из них ранил.

Отмечается, что злоумышленник забаррикадировался в квартире с детьми в возрасте одного, семи, 10 и 12 лет.

22 мая американские СМИ опубликовали данные, согласно которым инциденты со стрельбой в американских школах, вузах и других учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях государств «Группы семи» (G7). При этом в текущем году огонь в американских учебных заведениях в среднем открывали раз в неделю.