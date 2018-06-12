Британская семья предотвратила атаку террористов в Австралии

Семья из Великобритании помогла спецслужбам предотвратить атаку террористов на рынок в Австралии.

По данным газеты Herald Sun, боевики попытались завербовать нескольких членов британской семьи и заставить их заложить бомбу на рынке Королевы Виктории в Мельбурне.

Свой план террористы разрабатывали на протяжении пяти месяцев и отправляли зашифрованные инструкции «новобранцам» из Великобритании.

Британское семейство, собрав достаточно доказательств, переправило переписку и полученные файлы в федеральную полицию Австралии и правоохранителям штата Виктория.

Австралийские спецслужбы провели расследование, приняли необходимые меры и сообщили, что теперь планы боевиков не представляют угрозы.

8 июня сообщалось, что в Назрани сотрудники ФСБ в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализовали двоих боевиков.