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Медведев выделил 54 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Распоряжение о выделении 54 млрд рублей на развитие Дальнего Востока в течение трех лет подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом глава кабмина сообщил в понедельник, 18 июня, в ходе совещания с вице-премьерами.

«21 млрд рублей должны поступить в бюджеты девяти регионов в этом году», — цитирует премьера ТАСС.

Средства пойдут на ремонт и строительство объектов, находящихся в центрах экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), речь идет о детских садах, школах, мостах, дорогах, коммуникациях сферы ЖКХ и инфраструктуре.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что планируется построить или реконструировать 195 объектов, в том числе 21 больницу.

Ранее в понедельник он сообщил, что ждет решения российского лидера Владимира Путина по строительству моста на Сахалин.

В Кремле в начале июня отметили, что вопрос строительства моста на Сахалин должен предварительно быть проработан экспертами в рамках правительства с учетом всех многочисленных аспектов, в том числе экономической целесообразности.

С идеей построить мост выступили депутаты Сахалинской облдумы.

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