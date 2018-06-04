Прямой эфир

В Кремле ответили на предложение построить мост на Сахалин

0
Фото: ТАСС/Метцель Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос строительства моста на Сахалин должен предварительно быть проработан экспертами в рамках правительства с учетом всех многочисленных аспектов, в том числе экономической целесообразности. Об этом в понедельник, 4 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что кто-то сейчас может дать однозначный ответ на этот вопрос», — сказал представитель Кремля журналистам.

С идеей построить такой мост ранее выступили депутаты Сахалинской облдумы. По словам спикера парламента Андрея Хапочкина, из-за проблем с доставкой грузов на Сахалине жизнь значительно дороже, чем в соседних регионах Дальнего Востока.

15 мая состоялась церемония открытия автомобильной части моста через Керченский пролив. Транспортный переезд, соединяющий материковую часть страны с полуостровом, стал самым протяженным мостом в России –– его длина составляет 19 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле переадресовали вопрос о ценах на бензин в правительство
Кремль прокомментировал начало учений НАТО «Удар саблей»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017