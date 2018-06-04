В Кремле ответили на предложение построить мост на Сахалин

Вопрос строительства моста на Сахалин должен предварительно быть проработан экспертами в рамках правительства с учетом всех многочисленных аспектов, в том числе экономической целесообразности. Об этом в понедельник, 4 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что кто-то сейчас может дать однозначный ответ на этот вопрос», — сказал представитель Кремля журналистам.

С идеей построить такой мост ранее выступили депутаты Сахалинской облдумы. По словам спикера парламента Андрея Хапочкина, из-за проблем с доставкой грузов на Сахалине жизнь значительно дороже, чем в соседних регионах Дальнего Востока.

15 мая состоялась церемония открытия автомобильной части моста через Керченский пролив. Транспортный переезд, соединяющий материковую часть страны с полуостровом, стал самым протяженным мостом в России –– его длина составляет 19 км.