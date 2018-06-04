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Депутаты Сахалинской облдумы просят правительство РФ построить мост на Сахалин

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Фото: РИА Новости/Артем Житенев
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Мост на Сахалин просят построить депутаты областной думы. Такое обращение к президенту и правительству России парламентарии приняли в понедельник, 4 июня.

«В преддверии прямой линии с президентом РФ к депутатскому корпусу, в правительство Сахалинской области поступают многочисленные просьбы сахалинцев о необходимости строительства моста на материк», — цитирует ТАСС спикера облдумы Андрея Хапочкина.

Из-за проблем с доставкой грузов на остров на Сахалине жизнь значительно дороже, чем в соседних регионах Дальнего Востока.

1 июня стало известно, что жители Сахалинской области собрали 1,5 млн рублей на премии строителям Крымского моста. Однако эти средства по различным причинам принимать никто не хочет.

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