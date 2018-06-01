Житель Сахалина завещал Путину деньги для строителей Крымского моста

В Сахалинской области пожилой адвокат Юрий Ч. с Сахалина вместе с ныне покойной женой собрали с местных жителей 1,5 млн на премии строителям Крымского моста. Однако эти средства по различным причинампринимать никто не хочет.

Мужчина обращался в местные инстанции и в СМИ, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на 360tv.ru. По общему решению группы сахалинцев адвокат оформил в банке поручительский документ, где распорядился после его смерти передать собранные деньги Владимиру Путину.

Портал iz.ru сообщал, что кот Мостик, которого строители Крымского моста назвали своим талисманом, выбрал ответственным «по острову» собаку по кличке Цыган. Сообщение об этом появилось на странице Мостика в Facebook. «Назначил Цыгана главным по острову. Зазнаётся! Скажу, чтобы все болты вкрученные пересчитал», — говорится в записи.



