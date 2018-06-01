Прямой эфир

Житель Сахалина завещал Путину деньги для строителей Крымского моста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области пожилой адвокат Юрий Ч. с Сахалина вместе с ныне покойной женой собрали с местных жителей 1,5 млн на премии строителям Крымского моста. Однако эти средства по различным причинампринимать никто не хочет.

Мужчина обращался в местные инстанции и в СМИ, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на 360tv.ru. По общему решению группы сахалинцев адвокат оформил в банке поручительский документ, где распорядился после его смерти передать собранные деньги Владимиру Путину.

Портал iz.ru сообщал, что кот Мостик, которого строители Крымского моста назвали своим талисманом, выбрал ответственным «по острову» собаку по кличке Цыган. Сообщение об этом появилось на странице Мостика в Facebook. «Назначил Цыгана главным по острову. Зазнаётся! Скажу, чтобы все болты вкрученные пересчитал», — говорится в записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВД рассказали об анонимных угрозах взорвать Крымский мост
Представительница дома Романовых назвала Крымский мост сбывшейся мечтой


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017