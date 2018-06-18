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Полпред сообщил об ожидании решения президента по строительству моста на Сахалин

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Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что ждет решения российского лидера Владимира Путина по строительству моста на Сахалин. Об этом он рассказал в понедельник, 18 июня, в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ.

«Сахалинский мост может быть только решением президента РФ, никто другой такую задачу решить не сможет, поэтому мы ждем, какое решение примет президент», — отметил полпред.

По словам Трутнева, в настоящее время идут расчеты по программе, которую он предложил лидеру государства по развитию ДФО.

Некоторые из инициатив президент уже одобрил. Речь идет, в частности, о расширении пропускных способностей БАМа и Транссиба.

В Кремле в начале июня отметили, что вопрос строительства моста на Сахалин должен предварительно быть проработан экспертами в рамках правительства с учетом всех многочисленных аспектов, в том числе экономической целесообразности.

С идеей построить мост выступили депутаты Сахалинской облдумы.

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