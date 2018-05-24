Трутнев назвал сроки начала реформирования отраслевого законодательства

Реформирование отраслевого законодательства, которое поможет снять препятствия для частных инвесторов, начнется в течение 2018 года. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, выступая на сессии ПМЭФ-2018 «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций».

«В большинстве отраслей присутствуют значительные препятствия для инвестиций. Мы их знаем, с помощью бизнеса будем разбираться до запятой, что именно надо устранить», — сказал Трутнев.

Вице-премьер уточнил, что речь в частности идет о таких отраслях, как деревообработка, аквакультура, сельское хозяйство, инфраструктура и недропользование.

«В течение этого года обязательно приступим к реформированию отраслевого законодательства», — сказал Трутнев, добавив, что «если получится, то будем делать эти предложения в масштабах нашей страны, если нет — сначала в масштабах Дальнего Востока».

ПМЭФ-2018 начал работу 24 мая и продлится до 26 мая. В этом году девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия». В рамках деловой программы планируется обсудить влияние новых технологий на все сферы жизни.