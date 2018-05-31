Трутнев представил врио губернатора Магаданской области Носова

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев представил врио губернатора Магаданской области Сергея Носова. Церемония прошла в региональном правительстве.

На ней присутствовали экс-губернатор Магаданской области Владимир Печеный, а также руководители федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

После представления Носов пообщался с журналистами и ответил на ряд вопросов. Он отметил, что считает критику полезной и часто черпает информацию из так называемой оппозиционной прессы. Носов подчеркнул, что она позволяет узнать о недоработках и исправить их.

Кроме того, врио губернатора рассказал о своем отношении к социальным сетям, передает пресс-служба правительства Колымы.

«Вы знаете, в социальных сетях я не состою. Есть разные подходы к соцсетям, я пока консервативных взглядов придерживаюсь», — сказал Носов, добавив, что «приветствует открытость, но она должна быть в меру».

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области 28 мая. В свою очередь его предшественник Владимир Печеный объяснил решение уйти в отставку необходимостью формировать в регионе новую команду управленцев.