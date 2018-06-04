Медведев расширил возможности погашения кредитов из средств маткапитала

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, дающее возможность гасить из средств материнского капитала кредиты без учета сроков их возникновения. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

«Оно (постановление. — Ред.) дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, то есть и до, и после рождения второго ребенка и последующих детей», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Премьер обратил внимание на то, что сейчас эти средства можно использовать на перекредитование ранее выданных займов под приобретение жилья в том случае, если этот кредит был взят до рождения второго ребенка и последующих детей, что не очень удобно.

Материнский капитал выплачивается россиянкам при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. На помощь могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Размер маткапитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.

Ранее в марте министр труда и соцзащиты России Максим Топилин рассказал, что сроки назначения маткапитала будут сокращены до 15 дней. Такой законопроект уже есть.