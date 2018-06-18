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В ОНК заявили об отсутствии оснований для встречи в СИЗО омбудсмена рады с Сущенко

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Правовых оснований для встречи в столичном СИЗО «Лефортово» уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой и осужденного за шпионаж Романа Сущенко нет.

Защита омбудсмена
Татьяна Москалькова намерена лично посетить соотечественников, отбывающих наказание в США

Об этом в понедельник, 18 июня, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, передает ТАСС.

Он добавил, что представитель рады по правам человека прибыла к СИЗО и требовала встречи с осужденным, однако омбудсмена к нему не допустили. В СИЗО Денисова была в то время, на которое была запланирована ее встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

15 июня Денисова без согласования с российской стороной приехала в Салехард, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова.

После неудачной попытки встретиться с Сенцовым Денисова не смогла попасть во Владимирский централ к осужденному украинцу Николаю Карпюку. Визит также был не согласован с российской стороной.

9 июня президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко договорились по телефону о посещении омбудсменами заключенных.

Всего в соответствии с достигнутыми соглашениями Москалькова и Денисова должны посетить по 34 заключенных.

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