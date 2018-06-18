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Пентагон опроверг сообщения о нанесении коалицией удара по Сирии

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В Пентагоне открестились от обвинений Дамаска в нанесении авиаударов в районе сирийского города Бу-Кемаль, расположенного в провинции Дейр-эз-Зор. Информацию об ударе прокомментировал сотрудник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.

18 июня сирийское национальное агентство SANA распространило сообщение об авиаударе международной антитеррористической коалиции во главе с США по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. По данным журналистов, жертвами атаки стали несколько военнослужащих, также есть пострадавшие.

«Это не удар США или коалиции», — подчеркнул представитель минобороны США.

Американские игры

Как отметил эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, опровержения американской стороны — это новые игры Вашингтона, нацеленные на дестабилизацию обстановки в регионе сохранения контроля над силами в районах Дейр-эз-Зора и Эт-Танфа.

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«Всеми силами они пытаются не допустить того, чтобы власть законного правительства распространилась и на эти регионы. Поэтому любые провокации здесь возможны начиная от многочисленных случаев с якобы примененным химическим оружием до атак с воздуха, которые, разумеется, никто не признает», — отметил он в интервью радио Sputnik.

Эксперт также подчеркнул, что нападение никто, кроме американской коалиции, осуществить не мог, поскольку оно на руку только Вашингтону. «Да и вооружения такого ни у кого, кроме них, нет», — добавил Фитин.

4 июня коалиция во главе с США начала вторую фазу зачистки границы Сирии и Ирака от террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Дамаск неоднократно подчеркивал, что американское руководство действует в республике незаконно.

Многочисленные провокации

Вместе с тем 11 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил о подготовке «Сирийской свободной армией» (ССА) провокации с использованием химоружия в Дейр-эз-Зоре. По его словам, боевики завезли баллоны с хлором в населенный пункт Хакль Аль-Джафра, чтобы сымитировать акцию «режима против мирного населения». Конашенков подчеркнул, что в этом объединению содействовал Вашингтон.

В ответ представитель Госдепа Хизер Науэрт обвинила Москву во лжи и в очередной раз заявила о якобы причастности России к отравлению британского агента Сергея Скрипаля в Солсбери. В Кремле не раз подчеркивали необоснованность подобных заявлений и отсутствие доказательной базы по этому делу.

Кроме того, о подготовке провокаций со стороны США заявил сирийский правозащитник Ахмад Казем. По его данным, Вашингтон планировал инсценировку химатаки в районе Эт-Танф с целью спровоцировать раздор между курдами и руководством САР.

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