Голикова рассказала о планах отказаться от балльной пенсионной системы‍

Пенсионная реформа, которую планирует провести правительство, предполагает отказ от используемой в настоящее время при расчете размера пенсий балльной системы. Об этом заявила вице–премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам вице–премьера, согласно новым изменениям с 2019 года пенсия не должна составлять менее 40% от заработка, поэтому это нельзя считать «как среднюю температуру по больнице». Расчет размера пенсии носит индивидуальный характер, напомнила Голикова.

Необходимость повышения пенсионного возраста

Голикова пояснила, что если в 1990–х годах на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих гражданина, то к 2019 году на одного россиянина, находящегося на пенсии, будет 1,8 трудоспособного. Это соотношение не позволит нарастить пенсионное обеспечение.

В субботу,16 июня, вице-премьер сообщила, что годовой доход российских пенсионеров после реформы в 2019 году, по предварительным оценкам, увеличится на 12 тыс. рублей.

Россиянам представят проект закона о накопительной части

На обсуждение общественности уже через несколько месяцев может быть вынесен законопроект, касающийся накопительной части пенсии. Это, по словам Голиковой, может стать «второй частью пенсии». Власти обсуждают данное нововведение, как добровольный элемент пенсионной системы в России.

«Предполагаем, что, возможно, осенью мы его представим на общественное обсуждение, и тогда это может быть второй частью пенсии», – сказала она.

Также Голикова рассказала, что правительство создаст новую инфраструктуру для пенсионных накоплений.

«Прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений. Я имею в виду новый механизм. Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется», — продолжила вице–премьер и подчеркнула, что с работодателями, которые ущемляют работников из-за возраста, будут бороться.

«Обеление» серых зарплат

В интервью программе «Итоги недели» на НТВ Голикова рассказала, что меры по уходу от «серых» зарплат, над которыми сейчас работает правительство, представят до середины будущего 2019 года.

«Я думаю, что на отрезке 2018 – первой половине 2019 года мы предложим механизм «обеления» заработных плат для тех, кто сегодня находится в «серой» экономике», — ответила на вопрос журналистов вице-премьер.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст — на 5 лет для мужчин и 8 — для женщин. Повышение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году. Реформа завершится к 2034 году. Эта мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей. Для обсуждения реформы в Госдуме создадут специальную рабочую группу.



