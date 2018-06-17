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Голикова рассказала о мерах по «обелению» «серых» зарплат

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российские власти работают над мерами по уходу от «серых» зарплат, планируется, что их представят до середины будущего, 2019 года. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в воскресенье, 17 июня в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.

«Я думаю, что на отрезке 2018 – первой половине 2019 года мы предложим механизм «обеления» заработных плат для тех, кто сегодня находится в «серой» экономике», — ответила на вопрос журналистов вице-премьер.

Говоря о вопросе «серых» зарплат, Голикова отметила, что это является сложной темой, передает «Газета.ру».

Накануне вице-премьер заявила о росте годового дохода пенсионера после реформы на 12 тыс. в год.

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