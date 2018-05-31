Голикова назвала самую сложную задачу из нового майского указа

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова назвала самую сложную задачу из указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По ее мнению, это снижение уровня бедности в два раза за ближайшие шесть лет.

«Безусловно, она зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться наша экономика», — заявила Голикова на заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта в четверг, 31 мая.

Он отметила, что работа нового правительства будет нацелена на увеличение темпов роста экономики, что, в свою очередь, обеспечит благосостояние российских граждан, передает ТАСС.

7 мая президент России Владимир Путин подписал «майский указ», который определил 12 приоритетных задач для нового кабинета министров на ближайшие шесть лет. В частности, глава государства поручил правительству обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, снизить уровень бедности в стране, увеличить продолжительность жизни до 78 лет и улучшить жилищные условия граждан.