Изабель Аджани подозревается в отмывании денег в офшорах

Французская актриса Изабель Аджани подозревается в отмывании денег, скрытых от налогов. Об этом сообщает LʼExpress.

Аджани была допрошена в связи с созданием офшорной компании на Британских Виргинских островах, отмечает издание.

Ее представители утверждают, что она не пыталась скрыть деньги, а лишь хотела вкладывать средства инкогнито.

Офшорная компания якобы предназначалась для съемок фильма, который так и не поступил в производство.

1 мая стало известно, что британские заморские территории обязаны назвать имена истинных владельцев офшорных счетов. Речь идет, в частности, о Британских Виргинских и Каймановых островах, которые ранее протестовали против централизованных реестров с данными владельцев компаний и счетов.