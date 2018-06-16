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Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Броневым

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Режиссера Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Свой, родной
Ушел из жизни народный артист России Станислав Говорухин

Церемония прощания c культурным деятелем началась в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в субботу, 16 июня, в 9:00 мск. Проститься с режиссером пришли президент России Владимир Путин, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, композитор Игорь Крутой, а также политики и деятели культуры.

Путин возложил бордовые розы к гробу покойного, после чего выразил соболезнования вдове режиссера Галине Говорухиной.

Режиссер Павел Лунгин отметил, что Говорухин был образцом мужчины и джентльмена. Он отметил, что именно Говорухин открыл публике артиста Владимира Высоцкого.

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко назвала смерть Говорухина личным горем. По ее словам, личные качества покойного режиссера влияли на работу думского комитета по культуре.

Говорухин умер 14 июня в возрасте 82 лет после продолжительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха». Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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