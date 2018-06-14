Свой, родной

Природа одарила Станислава Сергеевича Говорухина более чем щедро. За что ни брался — все получалось. Он снял 14 художественных фильмов, четыре документальных, сыграл два десятка киноролей. Будучи председателем комитета по культуре Государственной думы, способствовал разработке и принятию важных для отечественной культуры законов. А еще Говорухин был успешным продюсером, писал прекрасные сценарии (по ним невозможно было снять плохой фильм), расходившиеся на цитаты документальные книги и картины, которых хватило бы не на одну выставку.

Станислав Говорухин — из поколения несгибаемых, тех, кого, помимо стойкого характера, судьба наградила могучей энергией и жизнелюбием. Как и многие его сверстники, рос без отца. После школы поступил на геологический факультет Казанского университета и, окончив его, год проработал в поисковой партии. Далее в жизни молодого геолога, жадного до новых впечатлений, появилось нарождавшееся в стране телевидение. На казанской студии он трудился автором программ, оператором, режиссером. Возможно, в этих ранних опытах и таится исток его творческой многогранности.

Первый же фильм, снятый Говорухиным по окончании режиссерского факультета ВГИКа, стал знаковым для отечественного кинематографа. Речь идет о «Вертикали», в меру жесткой, в меру романтической истории молодых альпинистов, одну из ролей в которой сыграл молодой Владимир Высоцкий. Там же впервые в кинематографе прозвучали его песни, на включении их в картину настоял Говорухин. «Вертикалью», по его предложению, годы спустя назовут структурное подразделение киноконцерна «Мосфильм», которое он возглавит, и где, помимо работ молодых режиссеров, будут сняты его знаменитые картины, в том числе «Благословите женщину» со Светланой Ходченковой и Александром Балуевым и самый последний, прощальный, с символическим названием «Конец прекрасной эпохи».

— Уход Станислава Сергеевича — огромная утрата для страны, для нашего народа и для меня лично, — рассказал «Известиям» гендиректор концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. — Мы с ним много лет были в очень дружеских, теплых отношениях. Он на меня оказал большое влияние. Это был настоящий, а не квасной патриот, глубоко любящий Родину, а также прекрасно знающий русскую культуру. Его эрудиция поражала — он мог часами читать стихи русских поэтов, говорить о российской культуре сутками. Необыкновенного ума, эрудиции, потрясающего обаяния человек. И необыкновенной энергии — все время работал.

Удивлявшая коллег работоспособность помогала Говорухину снимать много, в разных жанрах, для разной аудитории и практически беспроигрышно. На «Приключениях Тома Сойера» и «В поисках капитана Гранта» выросло не одно зрительское поколение. Снятые в 1979 году «Пираты ХХ века» с Николаем Еременко в главной роли, стали, по сути, первым советским блокбастером. Фильм «Десять негритят» по одноименному произведению Агаты Кристи — первым отечественным триллером, а поздний Weekend (2013) — одним из лучших российских опытов в далеком от нас жанре «нуар». Но если бы Говорухин и не представил всего этого разнообразия, а ограничился картиной «Место встречи изменить нельзя», то все равно бы вошел в историю советского и российского кино. Превосходно снятая и сыгранная сага о зле и милосердии заслуженно стала фильмом, который всегда любят и ждут.

Природа человека, где на равных правах заложены жажда созидания и страсть к разрушению, всегда притягивала режиссера. В начале 1990-х годов Станислав Говорухин создал трилогию документальных фильмов – «Так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли», «Великая криминальная революция», буквально перевернувших сознание нового российского общества.

— Он был одним из первых в нашей стране, кто начал говорить о проблемах в полный голос. Как любой настоящий режиссер, он мог в совершенстве овладеть любыми инструментами, если те были нужны для решения поставленной задачи, — рассказал «Известиям» режиссер-документалист Сергей Мирошниченко.

На вопрос «Как жить?» Говорухин не отвечал, считая, что на него отвечает каждый для себя. А его режиссерская задача — правильно поставить этот судьбоносный вопрос.

— Никаких сомнений нет — это был крупный режиссер. Трудно найти в России (да и не только в России) человека, который бы не видел фильмы Говорухина, — поделился с «Известиями» народный артист России Владимир Бортко. — В чем секрет этого успеха? Он был исконно русским человеком. Он чувствовал народ, потому что был его частью — вот ведь в чем дело. Даже снимая экранизации зарубежных классиков Жюля Верна, Марка Твена или Даниеля Дефо, он превращал их в русских авторов. И люди всегда видели, что Говорухин — он свой, родной. Поэтому он и дорог так нашему народу...

Прощание со Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня.