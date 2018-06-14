Истинно народный режиссер

Смерть Станислава Говорухина потрясла его коллег и друзей. «Известия» собрали отзывы и воспоминания о режиссере, актере, государственном деятеле.

Карен Шахназаров, народный артист России, режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков



— Уход Станислава Сергеевича — огромная утрата и для страны, и для нашего народа, и для меня лично. Мы с ним много лет были в очень дружеских, теплых отношениях. Он на меня оказал большое влияние — и как режиссер, и как человек.

Его игровые картины смотрели, смотрят и будут смотреть миллионы зрителей. Его публицистические работы, такие как «Россия, которую мы потеряли», оказали колоссальное влияние на всё наше общественное сознание.

Это ощутимая потеря не только для культуры, но и для государства в целом — Станислав Сергеевич еще же был и выдающимся политическим деятелем.

Многие годы он возглавлял комитет по культуре Госдумы, оказав огромнейшее благотворное влияние на страну. Благодаря его позиции многие глупости не были внедрены, а те глупости, что оказывались допущены, Станислав Сергеевич старался исправить. Он действительно был настоящий, а не квасной патриот, человек, глубоко любящий Родину, а также прекрасно знающий русскую культуру. Его эрудиция поражала — он мог часами читать стихи русских поэтов, говорить о российской культуре сутками. Необыкновенного ума и эрудиции был человек. И при этом обладал потрясающим обаянием и необыкновенной энергией — всё время работал. Снимал фильмы постоянно, вообще вел на редкость многообразную деятельность.

Несмотря на такую активность и многочисленные занятия, он никогда не впадал в суету. Наверное, так и бывает с по-настоящему выдающимися людьми: они всегда спокойны. Как-то у него все без лишней спешки получалось. Он любил застолья, и мы с ним часто ходили в рестораны, сидели там, болтали. Человек был общительный, обаятельный, остроумнейший, собеседник великолепный... Для меня это — большая личная потеря. Приношу соболезнования всем его родным и близким.

Сергей Никоненко, народный артист РСФСР, актер и режиссер:

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Накануне я следил за новостями, и был так рад, когда опровергли первые сообщения о смерти Говорухина. Но эта трагедия все-таки случилась. Не стало большого человека. Как мне кажется, на сегодняшний день это был самый народный российский режиссер. Потому что он снимал свои картины для людей. И зрители отвечали ему взаимностью.

Мне посчастливилось поработать с ним дважды. В первый раз — в 1969 году на фильме «Белый взрыв» о солдатах-альпинистах. И во второй раз — сравнительно недавно, на исторической картине «Пассажирка» (2008). И я могу сказать — это было счастье.

Он всегда был очень веселым, остроумным, а также невероятно спортивным человеком — еще со студенческой поры. Мы познакомились еще во ВГИКе. Он учился на режиссерском факультете младше курсом, хотя был меня старше. Дело в том, что еще раньше он успел отучиться на геологическом факультете и даже поработать геологом. И эта первая профессия осталась у него в крови. Он очень любил и горы, и море. Только посмотрите, где он снимал свои картины. Я думаю, природное притяжение прямо влияло на выбор материала его как режиссера.

В итоге он стал очень интересным политиком, но, помимо всех его депутатских званий, он был и оставался очень серьезным, большим, вдумчивым художником. Многие его картины стали невероятно популярны, по-настоящему любимы народом. Поэтому, повторюсь, я считаю его действительно народным режиссером.

Из недавних картин мне у него очень нравятся две: «Артистка» (2007) и «Не хлебом единым» (2005). Обе очень много говорят о времени и о нем самом, о том, что он лично пережил. «Артистка» мне близка и по профессии — очень правдиво, точно, все артисты замечательно играют. Так сейчас уже практически не снимают.

Светлая память!

Владимир Бортко, народный артист России, режиссер, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Никаких сомнений нет — это был крупный режиссер. Достаточно посмотреть «Место встречи изменить нельзя». Нет такого человека в России (да и не только в России), который бы не видел фильмы Говорухина. В чем секрет этого успеха? Он был исконно русским человеком. Он чувствовал народ, потому что был его частью — вот ведь в чем дело. Даже снимая экранизации зарубежных классиков — Жюля Верна, Марка Твена или Даниеля Дефо, он превращал их в русских авторов. И люди всегда видели, что Говорухин — он свой, родной. Поэтому он и дорог так нашему народу.

Совершенно очевидно и то, что это был крупный политический деятель. Достаточно вспомнить, что он много лет возглавлял центральный штаб «Общероссийского народного фронта». И то, что он стоял рядом с президентом — это уже о многом говорит. Кроме того, Говорухин был настоящим авторитетом. Его мнение по разным принимаемым законам было далеко не последним не только для меня, других членов думского комитета по культуре, который он возглавлял более 10 лет, но и для всех, сидящих в зале парламента. Это было понятно каждому.

Словом, мы потеряли человека, если перефразировать название его знаменитого фильма, без которого жить нельзя. Однако, увы — придется. Смерть неумолима. Нам остается лишь хранить память о нем, тем более есть что смотреть и пересматривать.

Сергей Мирошниченко, заслуженный деятель искусств России, режиссер-документалист:

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Это большая человеческая потеря. Прежде всего, еще одним настоящим мужчиной стало меньше. У нас, к сожалению, мало остается таких людей — и в кино, и в политике. С большим характером, силой воли, смелостью.

Он был одним из первых в нашей стране, кто начал говорить о проблемах в полный голос. Тогда Говорухин оставил игровое кино и обратился к документальному. И снял три замечательные картины, которые серьезно повлияли на общество: «Так жить нельзя» (1990), «Россия, которую мы потеряли» (1992) и «Великая криминальная революция» (1994). Потом Станислав Сергеевич вернулся обратно в игровое кино и сделал блестящий фильм «Ворошиловский стрелок» (1999), где воплотил на экране всеобщий внутренний протест против унижения, хамства, насилия.

Это был настоящий режиссер. И как любой настоящий режиссер он мог в совершенстве овладеть любыми инструментами, если те были нужны для решения поставленной задачи. Я знаком со сценаристом, который помогал Говорухину с материалом, поэтому знаю, насколько серьезно он подходил к делу, когда снимал документальное кино. Это видно и по его работам на ТВ — как грамотно Говорухин пользовался компонентами телевизионного производства, работая над многосерийным фильмом «Место встречи изменить нельзя».

Важно также сказать, что это был очень умный и интересный человек, обладавший невероятным чувством юмора. Мы общались с ним совсем недавно, и, как оказалось, в последний раз…

У нас были общие дела, но среди прочего нас связывало общее знакомство с одним человеком. Он его знал больше, я меньше. Это Владимир Семенович Высоцкий. И это тоже был настоящий мужчина и настоящий человек. Конечно, мы все не безгрешны, но я почему-то уверен, что сейчас Станислав Сергеевич уже где-то там вместе с Владимиром Семеновичем. Царствие ему небесное.

Евгений Герасимов, народный артист России, режиссер, председатель комиссии Мосгордумы по культуре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Эти несколько дней я и другие друзья Славы, находясь на гастролях далеко от Москвы, постоянно говорили о том, что он чувствовал себя всё хуже и хуже. Болезнь его тянулась уже давно. Мы созванивались с его женой Галиной, и она сообщала нам, что, к сожалению, с каждым днем ему становится всё хуже. Пока наконец произошло то, что рано или поздно происходит со всеми людьми...

Нам всем безумно горько, что Слава ушел из жизни. Автор замечательных кинополотен, человек очень высокой духовной силы, порядочности, честности, правдивости, справедливости. Уважающий других и умеющий дружить. И, главное, никогда не терпевший фальши и хамства, способный дать отпор. Несколько раз на моих глазах Слава, будучи приглашенным на спектакли, уходил со второго акта, если ему не нравилось увиденное. Он не хотел быть фальшивым и говорить какие-то общие слова даже близким знакомым, не мог кривить душой ни в какой ситуации.

Говорухин Станислав Говорухин в культовом фильме «Асса» Сергея Соловьева, 1987 год Фото: Global Look Press Говорухин Станислав Говорухин вместе с режиссером Никитой Михалковым и сатириком Михаилом Жванецким на теплоходе «Федор Шаляпин», 1988 год Фото: РИА Новости/Галина Кмит Говорухин Станислав Говорухин на премьере собственного фильма «Артистка», 2007 год Фото: Global Look Press/Viktor Chernov Говорухин Станислав Говорухин наблюдает за ходом чемпионата мира по боксу вместе с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, 1991 год Фото: ТАСС/Игорь Уткин Говорухин Станислав Говорухин всегда отличался смелостью характера — в молодости увлекался альпинизмом, всегда самостоятельно выполнял все трюки на площадке, в 1997 году летал на Северный полюс (на фото — режиссер во время экспедиции к полюсу) — на тот момент ему был 61 год Фото: ТАСС/Роман Денисов Говорухин Станислав Говорухин на XVII Московском международном кинофестивале, 1991 год Фото: ТАСС/Валерий Христофоров Говорухин В 2016 году Станислав Говорухин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. На фото — президент России Владимир Путин и режиссер после церемонии награждения в Кремле Фото: ТАСС/Михаил Метцель Говорухин Режиссер фильма «Не хлебом единым» Станислав Говорухин (справа) на съемочной площадке картины Фото: ТАСС/Кинокомпания «Вертикаль» Говорухин С середины 1990-х годов Станислав Говорухин был депутатом Государственной думы РФ, с 2005 года входил в состав партии «Единая Россия» Фото: РИА Новости/Илья Питалев Говорухин Актриса Анна Горшкова, председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин и певица Евгения Малахова (слева направо) на премьере фильма режиссера Валерия Тодоровского «Большой» в Государственном академическом Большом театре России, 2016 год Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков Говорухин Станислав Говорухин на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского «Рай» в кинотеатре «Октябрь», 2017 год Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Слава был замечательным собеседником. Общаясь с ним, все получали огромное удовольствие, хотя он никогда не раскрывал душу нараспашку. А еще он прекрасно играл в бильярд и в шахматы. Меня в бильярд всегда обыгрывал.

Несмотря на постепенное ухудшение здоровья, Слава продолжал много работать. У него всегда в запасе были проекты, о которых он, впрочем, не любил распространяться. В этом плане он всегда был очень осторожен, не забегал наперед. Он всегда подвергал сомнению все, что делал и к чему прикасался. Но я знал, что у него, как у настоящего кинематографиста, было много творческих планов, и вообще он собирался со временем отойти от политической деятельности и дальнейшую свою жизнь посвятить исключительно кинематографу. Очень жаль, что он не успел это осуществить...