Названы дата и время прощания с Говорухиным

Прощание с российским режиссером и главой комитета Госдумы по культуре Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе заседания.

«Кто хочет проститься с Говорухиным, могут это сделать в субботу с 9 часов. Более подробную информацию мы в течение сегодняшнего дня доведем до фракций», — приводит его слова «РИА Новости».

Говорухин умер 14 июня в возрасте 82 лет после продолжительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха». Об этом стало известно от Володина.

За день до этого СМИ распространили информацию о смерти режиссера, однако эти слухи в беседе с iz.ru опровергла его пресс-секретарь Мария Шоппо.

Позже источник рассказал iz.ru, что культурный деятель находился за пределами московского региона, когда почувствовал себя плохо. Его доставили на обследование в московский кардиоцентр, где ему поставили диагноз «предынсультное состояние». Позже его отправили в санаторий «Барвиха».

Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наиболее известные его фильмы — «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму «Пираты ХХ века», и несколько книг. Являлся депутатом Госдумы с 1996 года.

В связи со смертью режиссера телеканал РЕН ТВ изменит сетку вещания. Вечерний эфир будет посвящен показу трех фильмов, над которыми работал Говорухин.