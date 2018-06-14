Телеканал РЕН ТВ изменит сетку вещания из-за смерти Говорухина

Телеканал РЕН ТВ меняет сетку вещания из-за смерти кинорежиссера и актера Станислава Говорухина.

Вечерний эфир телеканал посвятит памяти народного артиста России и покажет три фильма, над которыми он работал.

РЕН ТВ покажет картины «9 рота» и «Асса» с его актерским участием, а также драму «Ворошиловский стрелок», в которой Говорухин выступил в качестве режиссера и сценариста.

Говорухин был не только актером, режиссером, сценаристом и живописцем, но и политическим деятелем. В последнее время возглавлял думский комитет по культуре.

О кончине режиссера 14 июня на заседании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это произошло в подмосковном санатории Барвиха.