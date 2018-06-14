Прямой эфир

Телеканал РЕН ТВ изменит сетку вещания из-за смерти Говорухина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ меняет сетку вещания из-за смерти кинорежиссера и актера Станислава Говорухина.

Певец прекрасной эпохи
Каким мы запомним режиссера Станислава Говорухина

Вечерний эфир телеканал посвятит памяти народного артиста России и покажет три фильма, над которыми он работал.

РЕН ТВ покажет картины «9 рота» и «Асса» с его актерским участием, а также драму «Ворошиловский стрелок», в которой Говорухин выступил в качестве режиссера и сценариста.

Говорухин был не только актером, режиссером, сценаристом и живописцем, но и политическим деятелем. В последнее время возглавлял думский комитет по культуре.

О кончине режиссера 14 июня на заседании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это произошло в подмосковном санатории Барвиха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Говорухина
Коллеги назвали смерть Говорухина большой потерей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017