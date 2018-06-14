Со Станиславом Сергеевичем я знакома больше 40 лет. Видела во многих ситуациях и знаю с разных сторон. Помню его еще смелым кудрявым молодым кинорежиссером, которому все по плечу. Ценю его первые кинофильмы, которые так полюбились зрителям. Один из самых моих любимых — «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли.

В первый раз я увидела Говорухина на Одесской киностудии, мы познакомились в буфете. Я пробовалась на роль у другого режиссера, после фильма «А зори здесь тихие» была довольно востребованной артисткой. Со Станиславом Сергеевичем мы тогда говорили о кинематографе, о счастье работать в кино, он рассказывал о своей картине, а я ему о том фильме, где буду играть...

На самом деле с Говорухиным редко кому удавалось быть «на дружеской ноге». Он всегда был независим и немного отстранён, смотрел на мир чуть свысока, глазами художника, который наблюдает за происходящим. И в тоже время он был человеком с большим чувством юмора. Замечательно рассказывал анекдоты. С ним было приятно общаться.

Говорухин был принципиален и очень часто непримирим. Помню его споры с Союзом кинематографистов. Навсегда останется у меня в памяти время, когда он снял документальный фильм «Так жить нельзя». Это было во время перестройки, я тогда руководила общественно-политическим объединением «Духовное наследие» в Петербурге. Мы пригласили Станислава Сергеевича на одну из встреч со зрителями. Для показа картины и его выступления арендовали самый большой в городе концертный зал «Октябрьский» почти на четыре тысячи мест. Люди шли на эту встречу сплошным потоком, чуть не сломали входную дверь.

Очень многим не хватило мест, желающие посмотреть фильм приходили и приходили… Те, кто остался без билета, стояли у входа и требовали, чтобы их тоже пустили. Мы договорились с пожарными, чтобы зрителям разрешили встать в проходах. Я вела эту встречу. Станиславу Сергеевичу поступили сотни записок с вопросами из зала. К нему обращались как к духовному учителю, высшему нравственному авторитету — так, будто на сцене был Лев Толстой. Главный вопрос, который мучил людей: «Как жить? Если так жить нельзя, то как?!»

В самые трудные для России годы Станислав Сергеевич был на переднем крае. Баллотировался на пост президента страны. Всегда интересовался политикой. Вновь мы встретились с ним уже в Госдуме и на протяжении долгого времени сотрудничали. Он был председателем Комитета по культуре, я — его заместителем.

У нас в парламенте бывают такие баталии… Но он всегда находился над схваткой, и свои решения принимал исходя из нравственных принципов, по совести. Помню даже случаи, когда он голосовал против собственной фракции, и ему это позволялось, потому что авторитет такого художника и человека был незыблем, он прикрывал его от гнева начальства.

Как теперь жить без Станислава Сергеевича — мы в Госдуме не представляем, все просто растерялись, когда узнали о его уходе. По соглашению, эта должность принадлежит «Единой России». Председателем Комитета должен быть человек с таким же уровнем авторитета, какой был у Говорухина. Такой человек у нас только один — Иосиф Кобзон. Кстати, Иосиф Давыдович навещал в больнице Станислава Сергеевича. Недавно к нему ездил, рассказывал, как он себя чувствует.

Станислав Сергеевич, будучи в санатории, постоянно оставался на связи. Мы привозили документы для подписи, он не отказывал в телефонных комментариях по поводу текущих событий. Наш председатель был в курсе того, что происходит в Комитете, буквально до позавчерашнего дня… Мы не ожидали смерти.

Автор — актриса, заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ

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