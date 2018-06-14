В Госдуме сообщили о смерти Станислава Говорухина

Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин умер на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха», сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

«Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — передает слова политика «РИА Новости». Депутаты почтили память режиссера минутой молчания.

СМИ сообщили о смерти Говорухина накануне, 13 июня, но его пресс-секретарь опровергла эту информацию. Она не прокомментировала состояние здоровья режиссера, но позже стало известно, что он почувствовал себя плохо на фестивале «Кинотавр». Говорухина экстренно госпитализировали в столичный кардиологический центр, где ему поставили диагноз «предынсультное состояние». Позже его отправили в санаторий «Барвиха».

«Бескомпромиссен, честен, справедлив»

Коллеги Говорухина по театру и кино назвали большой потерей смерть режиссера. Так, по словам режиссера Павла Лунгина, именно Говорухин открыл публике артиста Владимира Высоцкого.

«Это был человек, который занимался только тем, что ему было интересно и близко. Внутренне он был очень собранным человеком, он действительно любил искусство», — цитирует его ТАСС.

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко назвала смерть Говорухина личным горем. По ее словам, она была знакома с режиссером более 40 лет. По мнению Драпеко, личные качества Говорухина влияли и на работу думского комитета по культуре.

«Он всегда был бескомпромиссен, честен и очень справедлив. Поэтому для нас это страшная потеря. Как мы будем дальше, я не знаю», — сказала она.

По словам актера Марата Башарова, Говорухин многому его научил. «Я счастлив, что у меня получилось поработать с этим человеком», — цитирует его ТАСС. Артист подчеркнул, что режиссер был «великий человек, великий художник, великий мужчина, который умел правильно, красиво жить».

«Казалось, он всегда будет среди нас»

Коллеги Говорухина по Госдуме также рассказали о своих чувствах. Так, лидер фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что смерть режиссера для него стала личной потерей. По словам парламентария, он часто обращался к Говорухину за советом, хорошо знал его семью. Он подчеркнул, что тот умел, «не стесняясь, говорить о самых острых проблемах», передает «Интерфакс».

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что смерть Говорухина трудно принять. «Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом», — отметил он.

Говорухин родился в 1936 году в Березниках, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Он наиболее известен зрителям по фильмам — «Десять негритят», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». В последнее время он возглавлял комитет Госдумы по культуре.