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Путин приехал на церемонию прощания с режиссером Говорухиным

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с режиссером Станиславом Говорухиным, которая проходит утром в субботу, 16 июня, в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве.

Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного, после чего лично выразил соболезнования вдове усопшего Галине Говорухиной, сообщает «РИА Новости»

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После церемонии прощания Путин заявил, что Говорухин был гениальным мастером и большим художником, а также сравнил его творческую деятельность с работой дирижера большого симфонического оркестра. 

«Мы, рядовые зрители, к коим себя отношу и я, и сейчас хотел бы сказать от их имени, когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимых актеров, нас увлекает сюжет, и как правило, мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал. А именно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей, прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительную паузу», — приводит ТАСС слова президента.

Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет 14 июня. Он скончался после продолжительной болезни. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Говорухин занимался режиссерской деятельностью, играл в кино, а также возглавлял думский комитет по культуре. Народную славу ему принесли картины «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».

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