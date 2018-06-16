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В Москве началось прощание с режиссером Говорухиным

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Церемония прощания с российским режиссером Станиславом Говорухиным началась в субботу, 16 июня, в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве.

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Мастер советского кино скончался 14 июня после долгой болезни.

Около гроба в центре храма находятся многочисленные венки, в том числе от президента России Владимира Путина, администрации главы государства, Министерства культуры, Фонда кино, деятелей культуры и искусства.

По данным «РИА Новости», среди пришедших проститься с Говорухиным его коллеги — депутаты Госдумы и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Говорухин был не только режиссером и парламентарием, он также работал актером, сценаристом и живописцем. Народную славу ему принесли фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».

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