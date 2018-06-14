Прямой эфир

Стало известно место прощания со Станиславом Говорухиным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прощание с российским режиссером, сценаристом и актером Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в Доме кино. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Место похорон будет объявлено позже, уточняет «РИА Новости».

Певец прекрасной эпохи
Каким мы запомним режиссера Станислава Говорухина

Говорухин скончался в четверг, 14 июня, на 83-м году жизни после продолжительной болезни. О его кончине сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, прощание начнется в субботу с 9 часов утра. 

За день до этого СМИ сообщали о смерти режиссера, но его пресс-секретарь Мария Шоппо опровергла эти слухи. При этом источник рассказал порталу iz.ru, что Говорухина доставили на обследование в московский кардиоцентр, где ему поставили диагноз «предынсультное состояние». 

Станислав Говорухин родился в 1936 году. Среди самых известных его фильмов картины  «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».

Телеканал РЕН ТВ уже объявил, что изменит сетку вещания в связи с кончиной режиссера. Вечерний эфир будет посвящен показу трех фильмов, над которыми работал Говорухин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы дата и время прощания с Говорухиным
Телеканал РЕН ТВ изменит сетку вещания из-за смерти Говорухина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017