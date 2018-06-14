Стало известно место прощания со Станиславом Говорухиным

Прощание с российским режиссером, сценаристом и актером Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в Доме кино. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Место похорон будет объявлено позже, уточняет «РИА Новости».

Говорухин скончался в четверг, 14 июня, на 83-м году жизни после продолжительной болезни. О его кончине сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, прощание начнется в субботу с 9 часов утра.

За день до этого СМИ сообщали о смерти режиссера, но его пресс-секретарь Мария Шоппо опровергла эти слухи. При этом источник рассказал порталу iz.ru, что Говорухина доставили на обследование в московский кардиоцентр, где ему поставили диагноз «предынсультное состояние».

Станислав Говорухин родился в 1936 году. Среди самых известных его фильмов картины «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».

Телеканал РЕН ТВ уже объявил, что изменит сетку вещания в связи с кончиной режиссера. Вечерний эфир будет посвящен показу трех фильмов, над которыми работал Говорухин.