Отпевание Станислава Говорухина пройдет в храме Христа Спасителя

Отпевание режиссера и председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина пройдет 16 июня в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в аппарате нижней палаты парламента.

«Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в 9:00 в Преображенской церкви храма Христа Спасителя», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Церемония продлится до 13:00. После этого режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Говорухин скончался в подмосковном санатории «Барвиха», ему было 82 года. Накануне 13 июня в СМИ появились сообщения о смерти деятеля культуры, однако его пресс-секретарь Мария Шоппо опровергла эти слухи.

Говорухин был не только режиссером и парламентарием, он также работал актером, сценаристом и живописцем. Народную славу ему принесли фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».