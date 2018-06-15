Сборным Португалии и Испании предсказали ничью

Национальные команды Португалии и Испании 15 июня сыграют вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России. Такой прогноз сделал советник президента московского ФК «Локомотив» и экс-игрок команды Дмитрий Булыкин.

«Я думаю, что матч закончится ничьей 1:1. Безусловно, обе команды являются фаворитами, поэтому они будут бороться. В этом матче мы уже увидим сборные, которые претендуют на медали чемпионата мира», — сказал он в беседе с НСН.

Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в 21:00 по московскому времени.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. В матче-открытии сборная РФ одержала победу над командой Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0, также 15 июня прошел матч между сборными Уругвая и Египта, которы завершился со счетом 1:0.