Житель Ульяновска спустил собаку на приставов и пытался их сбить машиной

Житель Ульяновска натравил на судебных приставов собаку и пытался переехать их на автомобиле. Против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Инцидент произошел 7 июня возле дома № 9 по улице Рябикова. Местный житель натравил собаку на судебных приставов, после чего попытался скрыться с места происшествия. Управляя автомобилем, он не менее трех раз наехал на сотрудников ведомства, причинив им телесные повреждения и физическую боль, говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В конце мая Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) сообщила, что в отношении 2,3 млн россиян действует ограничение в праве выезда из страны, что является рекордом за последние годы. Общая сумма задолженностей граждан составляет 18,2 млрд рублей.