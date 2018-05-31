Число должников в России достигло рекордного уровня

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сообщила, что в отношении 2,3 млн россиян действует ограничение в праве выезда из страны, что является рекордом за последние годы.

В ведомстве считают данную меру одну из самых эффективных. Только в этом году ее применили более чем к 3,3 млн должников, что позволило взыскать 18,2 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Глава ФССП Дмитрий Аристов, выступая на международной конференции «Суд XXI века: Технологии на службе правосудия», отметил, что ведомство сократило время исключения должников из «стоп-листа».

Если раньше на это могло уйти до двух суток, то сейчас данная процедура занимает 23 минуты после внесения оплаты.

В конце апреля текущего года сообщалось, что около 100 тыс. москвичей не могут выехать из России из-за долгов, общая сумма которых составляет 314 млрд рублей.