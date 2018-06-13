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Должник в Петербурге расплатился с приставами досками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Санкт-Петербурге мужчина, задолжавший 6 млн рублей, откупился от приставов досками. Об этом телеканалу «78» рассказали в пресс-службе городского УФССП.

Должник является генеральным директором ООО «Хаус-Концепт Содружество». Фирма не выплачивала сотрудникам заработную плату, и в результате образовалась задолженность в размере 5,7 млн рублей.

На приеме у приставов глава предприятия заявил, что ему нечем погасить долг, однако он может отдать на реализацию товар — неполированные доски.

Их стоимость оценили в 7 млн рублей. Приставы оставили товар на ответственное хранение в компании. Вскоре он будет реализован, а вырученные средства направлены на погашение задолженности.

Необычный инцидент произошел в январе 2018 года в Североморске. После развода женщина должна была покинуть квартиру экс-супруга. Кроме того, они должны были разделить совместно нажитое имущество. Она подошла серьезно к исполнению решения судебных приставов и забрала входную дверь в квартиру. Мужчине пришлось использовать вместо нее ковер.

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