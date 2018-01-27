Прямой эфир

В Мурманской области женщина при разводе отсудила у мужа дверь

0
Фото: РИА Новости/Андрей Старостин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Североморска в Мурманской области, выезжая из квартиры экс-супруга, забрала свои вещи и входную дверь. Об этом сообщается на сайте судебных приставов.

Согласно постановлению суда, после развода экс-супруги должны были разделить совместно нажитое имущество, а женщина — покинуть квартиру бывшего мужа.

«Супруга должна была передать в собственность бывшему супругу часть совместно нажитой домашней утвари и в определенный срок освободить занимаемое жилое помещение от своего пребывания», — пояснили в службе приставов.

К исполнению решения суда женщина подошла очень серьезно и в установленный срок передала супругу имущество и покинула квартиру, о чем и сообщила приставам.


«Судебный пристав совместно с взыскателем — бывшим супругом вышли в адрес для проверки достоверности слов должницы. Какого же было их удивление, когда они увидели, что женщина подошла к исполнению решения суда буквально… вместо входной двери в квартиру висел ковер», — рассказывают приставы.

Возмущенному экс-супругу пришлось принять, что женщина имела право забрать дверь, так как суд не запрещал ей этого.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», –– добавили в службе приставов.


Ранее стало известно, что в России сожительство могут приравнять к официальному браку.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет брака
Власти Турции уточнили условия оформления развода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017