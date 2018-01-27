В Мурманской области женщина при разводе отсудила у мужа дверь

Жительница Североморска в Мурманской области, выезжая из квартиры экс-супруга, забрала свои вещи и входную дверь. Об этом сообщается на сайте судебных приставов.

Согласно постановлению суда, после развода экс-супруги должны были разделить совместно нажитое имущество, а женщина — покинуть квартиру бывшего мужа.

«Супруга должна была передать в собственность бывшему супругу часть совместно нажитой домашней утвари и в определенный срок освободить занимаемое жилое помещение от своего пребывания», — пояснили в службе приставов.

К исполнению решения суда женщина подошла очень серьезно и в установленный срок передала супругу имущество и покинула квартиру, о чем и сообщила приставам.



«Судебный пристав совместно с взыскателем — бывшим супругом вышли в адрес для проверки достоверности слов должницы. Какого же было их удивление, когда они увидели, что женщина подошла к исполнению решения суда буквально… вместо входной двери в квартиру висел ковер», — рассказывают приставы.

Возмущенному экс-супругу пришлось принять, что женщина имела право забрать дверь, так как суд не запрещал ей этого.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», –– добавили в службе приставов.



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