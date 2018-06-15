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Мужчина на Украине разделся перед Тимошенко во время ее выступления

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Фото: Кадр из видео/Youtube
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На Украине неизвестный мужчина разделся перед главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в ходе ее выступления в рамках форума «Новый курс Украины». Об этом сообщил портал NewsOne.

Инцидент произошел в Киеве. Во время выступления Тимошенко мужчина поднялся на сцену, подарил ей букет цветов, признался в любви и попросил ее сохранить курс Украины на евроинтеграцию, сообщает телеканал «360»

«Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу», — заявил активист. Чтобы закрепить результат, мужчина решил еще и снять с себя футболку. Как пишет сайт RT, на спине мужчины была нанесена трудноразличимая надпись.

Тимошенко отреагировала на появление мужчины с улыбкой и пообещала выполнить его просьбу. Она также добавила, что это был экспромт, но он смог оживить форум.

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