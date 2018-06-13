Украинский экс-дипломат рассказал об оплате встречи Порошенко и Трампа

Встреча президента Украины Петра Порошенко с лидером США Дональдом Трампом в 2017 году была оплачена через лоббистскую структуру. Сумма, полученная американской компанией BGR, составила $400 тыс. Об этом заявил бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко.

В интервью изданию Страна.ua экс-дипломат опроверг слухи о том, что встреча была организовала советником Трампа Майклом Коэном.

«Встречу организовали через влиятельную лоббистскую структуру BGR. Советник Трампа Коэн, вопреки утверждениям [британской телекомпании] BBC, не имел к ее организации никакого отношения», –– сказал Телиженко.

По его словам, это не первый раз, когда встречи с администрацией США организует лоббистская компания.

«Это официальная проплата BGR. До этого Павел Климкин (глава МИД Украины. — ред.) имел фото с Трампом — это тоже через официальную проплату BGR. Посольство в этой ситуации было за бортом», — добавил Телиженко.

По его словам, даже при призидентстве Виктора Януковича, когда наблюдалось «охлаждение» отношений Вашингтона и Киева, посольство все равно имело доступ к американскому правительству.

Встреча Трампа и Порошенко состоялась 20 июня 2017 года в США. По ее итогам украинский лидер заявил, что стороны обсудили вопрос поддержки Украины и охарактеризовал переговоры как эффективные.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что посредники Порошенко заплатили Коэну за возможность встретиться с Трампом $400 тыс. Сам помощник президента США эти данные опроверг.