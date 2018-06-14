Критерии для крупных

Для признания сделки крупной нужно одновременно соблюсти два условия: количественное (цена контракта не менее 25% активов компании) и качественное (сделка должна быть нетипичной для предприятия). Такие разъяснения готовит Верховный суд РФ на случай судебного оспаривания сделок в АО и ООО. Документ уточняет действующие критерии и вносит несколько новаций. Например, в искомые 25% могут входить не только единовременные, но и регулярные платежи. Доказывать нетипичность сделки теперь придется истцу, хотя раньше это бремя возлагалось на ответчика. А если компания скрывала информацию о сделке, срок исковой давности по ней можно будет продлить.

Верховный суд готовит разъяснения о правилах оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Проект соответствующего постановления (есть в распоряжении «Известий») ВС рассмотрит сегодня на заседании своего пленума.

По действующему законодательству к крупным относят необычные для АО и ООО сделки на сумму более 25% ее активов. Сделкой с заинтересованностью считается та, в совершении которой заинтересован, например, член совета директоров компании или лица, фактически контролирующие предприятие. Эти виды сделок предполагают выполнение определенных требований при их оформлении. Например, крупные сделки должны быть одобрены советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров.

Полтора года назад правила оформления были уточнены. В частности, упростилась процедура одобрения сделок — разрешено согласовывать не точную цену, а только методику ее определения. В то же время ужесточилась сама процедура оспаривания. Теперь в суд могут обращаться лишь владельцы не менее 1% акций компании. Однако это требование можно обойти, если миноритарии объединятся, собрав необходимую минимальную долю.

В 2014 году Высший арбитражный суд (ВАС) дал разъяснения по некоторым вопросам, связанным с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Однако с тех пор регулирование этого сегмента существенно изменилось, напомнил адвокат юридической фирмы «Юст» Евгений Розенблат. Теперь, чтобы сформировать единую правоприменительную практику, нужна актуализированная позиция пленума ВС РФ, отметил он.

В разъяснениях, подготовленных ВС, содержится ряд важных уточнений. Например, конкретизируются признаки, которые позволяют признавать сделки крупными. Для этого нужно одновременно соблюсти два условия. Первое: размер сделки — 25 и более процентов балансовой стоимости активов компании по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Этому условию могут соответствовать в том числе договоры, предусматривающие периодические выплаты — за аренду, страхование, хранение и другие услуги, если общая сумма платежей за весь срок превысит 25% активов компании. Второе: сама сделка нетипична для компании, то есть «очевидно приведет к прекращению деятельности или изменению ее вида, либо существенному изменению ее масштабов». ВС уточняет, что это может произойти, например, в результате продажи или передачи в аренду основного производственного актива. Если из-за сделки серьезно меняется рынок сбыта продукции или регион деятельности, ее также сочтут нетипичной.

Кроме того, ВС уточняет и ряд моментов, связанных с заведомой осведомленностью сторон. Этот фактор может повлиять на решение судов о признании или непризнании сделки действительной. Если не доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать, что сделка крупная и совершается без необходимого одобрения, суд отказывает в удовлетворении иска.

Заведомая осведомленность имеет место в том случае, если контрагент — акционер компании или контролирующее его лицо, говорится в проекте постановления. Но желающие оспорить сделку могут сослаться и на другие обстоятельства — например, на доказывающую это переписку. При этом ВС подчеркивает, что по закону участники не обязаны перед сделкой проверять, является ли она крупной для контрагентов и одобрена ли она. В том числе — изучать бухгалтерскую отчетность контрагента, чтобы определить балансовую стоимость активов, виды деятельности и влияние на нее сделки.

В проекте постановления также затрагивается вопрос о том, кто должен доказывать типичность или нетипичность сделки при оспаривании. Согласно постановлению ВАС от 2014 года бремя доказывания факта проведения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности возлагалось на ответчика, напомнил адвокат Евгений Розенблат. Из новых разъяснений следует, что любая сделка считается совершенной в пределах обычной хозяйственной деятельности, пока не доказано иное. А доказывать, что это не так, придется истцу.

Глава проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Елена Батура отметила, что новый документ ВС более подробно описывает, как следует исчислять срок давности для оспаривания сделок. На обращение в суд дается один год с момента, когда, например, акционер узнал о нарушении. Ранее ВАС отмечал, что узнать о сделке акционер должен не позднее годового собрания, если из материалов можно было это установить. Теперь из правила есть исключения — если участники компании скрывали информацию о сделке, сроки давности продлеваются, подчеркнула Елена Батура.