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В правительстве исключили рост цен на бензин до 100 рублей

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Фото: REUTERS/Max Rossi
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Вице-премьер по промышленности и энергетике Дмитрий Козак заявил, что правительство не допустит двукратного роста цен на бензин. Он отметил, что у кабинета министров есть все необходимые инструменты, чтобы избежать этого.

«Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно», — подчеркнул замглавы правительства на совещании с представителями региональных властей.

По словам Козака, повышение тарифов ставит под удар бюджеты российских субъектов, так как увеличение расходов компаний на топливо сокращает поступления от налога на прибыль, пишет «РИА Новости».

В начале мая сообщалось, что рост цен на бензин в мае составил 5,6%, стоимость превысила 40 рублей за литр. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект для стабилизации тарифов и объемов поставок на автозаправочные станции (АЗС). В частности, нефтяникам собираются увеличить объем обязательных продаж топлива на бирже.

7 июня в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был поднят вопрос быстрого роста цен на бензин. Глава государства тогда заявил, что происходящее «недопустимо». По его мнению, что причиной скачка цен стало «неточное регулирование» в сфере энергетики и энергоресурсов.

Позднее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что все нефтяные компании страны выполняют обязательства о стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке. Правительство договорилось с производителями о фиксации тарифов на топливо.

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