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Путин возложил на правительство ответственность за рост цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство России планирует к осени принять дополнительные меры для стабилизации цен на топливо. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин. Ситуацию с ростом цен на бензин он назвал недопустимой и неправильной и объяснил, почему это произошло.

«Правительство провело так называемый пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый маневр сделало в этой сфере. Не буду вдаваться в детали, но на самом деле это все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Что было дальше? Цены на нефть на мировом рынке поднялись, для того, чтобы загрузить свои НПЗ — компании наши делают это, но они считают, недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, который они могли бы реализовать на внешнем рынке и получить больше дохода», — сказал президент.

Министр энергетики России Александр Новак во время сеанса видеосвязи сообщил, что некоторые меры — в частности, снижение акциза на бензин – начали работать с 1 июня и уже принесли первые результаты: рост цен остановлен. Он добавил, что дефицита бензина на внутреннем рынке нет. По словам министра, разработан законопроект о ряде других мер поддержки, он попросил президента поддержать его. 

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