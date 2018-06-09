Минфин внес в правительство законопроект по НДД и снижению акцизов

Минфин внес на рассмотрение в правительство России законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) и снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что документ внесли в правительство на этой неделе. Снижение акцизов и НДД идет в одном законопроекте, сообщает ТАСС.

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что меры, предпринятые ведомством, позволят стабилизировать цены на топливо. Эффект от них будет заметен уже в ближайшее время.

По данным Росстата, цены на бензин в текущем месяце выросли на 5,6%, что в пять раз превышает апрельские показатели.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба России заявила, что усилила контроль за рынком.