Координатор «Синих ведерок» объяснил рост цен на бензин

Координатор общественной организации «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил потребителям, почему в России резко выросли цены на бензин. Свой пост он опубликовал в Facebook 5 июня.

Сначала общественник привел пример, как формировалась цена на топливо до подорожания.

«Нефтяная компания (НК) добывает нефть при себестоимости добычи 200 рублей. Далее приходит государство и требует НДПИ 400 рублей. Итого на выходе из скважины нефть для НК стоит 600 рублей», — рассуждает Шкуматов.

Он отмечает, что экспортная пошлина от продажной цены составляет 30%, в связи с чем, продав бочку нефти за 1000 рублей, НК получит прибыль 100 рублей.

Однако нефтяники могут продать нефть и внутри России, но «цена продажи бочки нефти для внутреннего рынка будет (для такой же прибыли 100 рублей) 700 рублей. Следовательно, за счет механизма НДПИ + экспортная пошлина цена на нефть внутри России была ниже ровно на величину экспортной пошлины».

«Нефтяным маневром», который правительство решило осуществить еще в 2015 году, предполагалось, что произойдет перенос налоговых платежей 100% на НДПИ и обнуление экспортной пошлины.

В итоге произошло следующее, пишет активист: «НК добыла бочку нефти с себестоимостью по прежнему 200 рублей. Но НДПИ для нее составил уже не 400 рублей, а 700 рублей. Итого цена бочки нефти для нефтяной компании составила 900 рублей. Но! Теперь НК может продавать нефть за границу без пошлины. Итак, НК стоит перед выбором, куда продать нефть: за границу и получить 100 рублей прибыли или на НПЗ по старой цене и получить 200 рублей убытка. Ответ очевиден. Нефть на НПЗ будет тоже продана, но уже по мировой цене 1000 рублей за бочку и иначе быть не может, так как продавать нефть себе в убыток будет только сумасшедший».

В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что правительство России планирует к осени принять дополнительные меры для стабилизации цен на топливо.

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС начали стремительно расти в последние недели. К концу мая цены на топливо в Москве превысили 40 рублей за литр. 2 июня правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен: они будут установлены на уровне 30 мая. Кроме того, с начала месяца для сдерживания цен кабмин решил снизить акцизы на топливо.